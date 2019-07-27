Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ-100

Россия и Турция будут сотрудничать в сфере авиационной промышленности. В частности, у двух стран будет организовано совместное производство вертолетов и самолетов. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21», - рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Новака, товарооборот с Турцией занимает в настоящее время шестое место из всех стран, с которыми торгует Россия. В частности, что касается сельскохозяйственной промышленности, из России в Турцию поставляется пшеница, а из Турции к нам ввозятся помидоры, бахчевые и другая продукция.

В будущем планируется получить разрешение на поставки в Турцию российской мясной продукции. Кроме того, планируется увеличивать товарооборот в области фармацевтической продукции.