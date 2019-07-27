Суд разрешил Трампу строить стену с Мексикой на средства Пентагона

Верховный суд США дал разрешение администрации американского президента Дональда Трампа использовать 2,5 миллиарда долларов из оборонного бюджета страны, чтобы построить часть стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила USA Today.

Дональд Трамп сразу же отреагировал на данную новость победным твитом.

«Вот это да! Большая победа по стене. Верховный суд США отменил судебный запрет нижестоящего суда, позволив продолжить строительство Южной пограничной стены», - написал Трамп.

По словам американского президента, это «большой выигрыш для безопасности границ и верховенства закона».

В конце июня федеральный суд заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены на границе США с Мексикой. Трамп тогда пообещал, что его администрация обжалует это решение.

В январе этого года президент США выложил в своем Twitter фотографию участка стены. В подписи он отметил, что стена «высокая, крепкая и красивая».