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Трамп не видит причин враждовать с Россией

Василиса Морозова
03:41 27.07.2019
Глава Белого дома сказал, что отношения между Вашингтоном и Москвой испортились после расследования спецпрокура Роберта Мюллера.
Трамп не видит причин враждовать с Россией
© Фото: Stefani Reynolds, CNP, AdMedia Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США нет причин враждовать с Россией. Об этом он сказал журналистам в Белом доме в контексте рассуждения о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам Трампа, все наблюдали за расследованием 2,5 года, а после публикации его выводов весь мир смеется над демократами.

«К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией», - подчеркнул американский президент.

Несмотря на сказанное Дональдом Трампом, США продолжают расширять санкции в отношении России. Так, 15 марта Вашингтон внес в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году. Москва отрицала свою причастность в избирательном процессе в Соединенных Штатах. По результатам расследования Мюллер подтвердил свои обвинения, при этом не представив никаких доказательств.

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