Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, скорое задымление Камчатки - это катастрофа планетарного масштаба, уверен противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.

По его словам, дым от пожаров пошел в западном направлении, хотя, как правило, он идет на восток или на север. Сначала дым распространился на сибирские города, а затем дошел до Урала. Сейчас его можно почувствовать и в Поволжье, и в Татарстане. Куксин отметил, что направление ветра меняется, поэтому дым тянет снова на восток.

«Скорее всего мы будем ожидать задымления Камчатки, вплоть до того, что он (дым - ред.) через океан пойдет до соседних континентов. То есть это действительно такое в планетарном масштабе явление заметное», - заявил «360» руководитель Greenpeace.

Куксин считает, что пожары не ликвидируют еще несколько недель, поэтому и дым останется. Как отметил руководитель организации, в ближайшие пару недель синоптики не прогнозируют серьезных осадков, а только сильные дожди смогут потушить все лесные пожары.

Руководитель Greenpeace уверен, что необходимо наращивать силы, вводить специальные режимы. Куксин подчеркнул, что обязательно нужно пересматривать зону контроля, чтобы ситуация не повторялась.