Россиянку с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикаций СМИ

Александра Комлева из подмосковной Дубны вынуждена передвигаться на костылях из-за болезни Крона, которую у нее диагностировали несколько лет назад. В мае 2019 года областное бюро медико-социальной экспертизы отказалось продлевать инвалидность достигшей совершеннолетия девушке, лишив ее возможности получать дорогостоящие лекарства.

Историю Александры опубликовали в проекте RT «Не один на один». Реакция от представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области пришла не сразу, да и в ответе они пояснили, что инвалидность не дается на основании заболевания.

Однако в начале июля девушку попросили приехать в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы на комиссию по присуждению инвалидности. Александра признается, что была очень удивлена, так как ни она сама, ни ее отец уже никаких жалоб не писали и готовили документы для судебного разбирательства.

«12 июля прошла комиссия, а потом меня на две недели положили в клинику при Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. Врачи следили за моим состоянием и уже после этого принимали решение о том, дать мне инвалидность или нет», - рассказывает Комлева.

24 июля в больницу приехали врачи из Министерства здравоохранения РФ и после их вердикта принималось решение об установлении инвалидности. В итоге, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы признало жительницу подмосковной Дубны Александру Комлеву инвалидом III группы. Подтверждающие документы были выданы ей в пятницу, 26 июля.

«Когда я увидела заключение комиссии, то очень обрадовалась! Мне дали III группу благодаря всем вам. Я очень рада и до сих пор не верю, что все это действительно произошло. Как гора с плеч! Очень надеюсь, что эта история поможет получить инвалидность еще кому-то, кроме меня», - сказала Александра.

Она добавила, что инвалидность продлили на основании статуса «инвалид с детства». При этом первые несколько раз инвалидность дают на год, а потом могут установить и бессрочную. Девушка отметила, что теперь сможет снова бесплатно получать дорогостоящие препараты, а остальные лекарства покупать со скидкой 50%.