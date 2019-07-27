После крушения самолета под Серпуховом возбуждено уголовное дело

Пилот легкомоторного самолета, показывающий туристу реку, не заметил ЛЭП и зацепился. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

«В 13.20 от очевидцев мы получили информацию о том, что легкомоторный самолет-амфибия летел, зацепил ЛЭП и упал в центр реки Оки. Сейчас на месте находится достаточное количество сил и средств нашей службы», - рассказал начальник серпуховского пожарно-спасательного гарнизона Московской области Эдуард Соломатин.

По факту крушения самолета в Серпуховском районе было заведено дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после падения воздушного судна, сказано на сайте ведомства.

Бывший руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Сергей Мулер уточнил, что самолет с туристом летел вдоль реки. Пилот не заметил проводов и зацепился, после чего и произошло крушение.

«Самолет американской марки из аэропорта около заповедника летел вдоль реки, показывал туристу саму реку. Не заметил провода – ЛЭП, который проходит через Оку. Зацепился за провод и упал. Вот вся история. Два трупа. Подплывали люди, смотрели, сообщили всем службам», - сообщил он. «Все организовано. Канал Москвы пригнал свой углубительный снаряд со стрелой крана, сейчас будет происходить подъем», - добавил Мулер.

Ранее сообщалось, что днем 27 июля в районе Серпухова в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В ГУ МЧС РФ по области подтвердили гибель двух человек, находившихся на борту.