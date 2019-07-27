Лесным ведомствам поручили нарастить силы для борьбы с пожарами в Сибири

Федеральный штаб по тушению обязал лесные ведомства Иркутской области и Красноярского края стремительно нарастить силы для ликвидации лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, лесным ведомствам в регионах поручено уточнить площадь лесных пожаров в зонах контроля и передать данные в региональные комиссии по ЧС. В настоящее время известно, что в Иркутской области пожары полыхают на 135 тыс. га, в Красноярском крае - на 23 тыс. га.

«В МЧС России направлен запрос о выделении самолета-амфибии Бе-200 для тушения таких труднодоступных лесных пожаров», - говорится в сообщении пресс-службы.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать 33 лесных пожара в Иркутской области на площади 3,2 тыс. га. Режим ЧС введен на территории Иркутской области, в двух районах в Бурятии, в Красноярском крае, а также в одном районе Якутии.