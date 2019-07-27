В массовом ДТП на МКАД погиб один человек: видео
В результате столкновения двух грузовых и трех легковых автомобилей на МКАД погиб один человек.
© Видео: ТРК "Звезда"
В результате столкновения пяти автомобилей, двух грузовых и трех легковых, на Московской кольцевой автодороге погиб один человек, еще трое пострадали.
Авария произошла на внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектом.
«В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека, еще один скончался на месте», - сообщили в экстренных службах.
В районе ДТП образовалась небольшая пробка. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.