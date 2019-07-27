Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запах гари и туман: Йошкар-Олу окутал непроглядный смог

Андрей Аркадьев
22:59 27.07.2019
Марий Эл затянуло непонятной дымкой, а жители столицы Республики Йошкар-Олы жалуются на запах гари.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке и в Сибири горит больше 2,5 миллиона гектаров леса. Огонь бушует в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Дым от лесных пожаров в Сибири добрался и до Приволжского федерального округа. Так Марий Эл затянуло непонятной дымкой, а жители столицы Республики Йошкар-Олы жалуются на запах гари.

Смог и туман также наблюдают жители Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Челябинской областей, а также Хакасии, Алтайского края и востока Ханты-Мансийского автономного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата27.07.2019, 16:05
Путин в День ВМФ обойдет на катере парадную линию кораблей в Кронштадте
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:02 В стране и мире
Видео
#СибирьГорит: артисты призвали потушить лесные пожары
22:59 В стране и мире
Видео
Запах гари и туман: Йошкар-Олу окутал непроглядный смог
20:58 В стране и мире
В Североморске в канун Дня ВМФ освятили поклонный крест из Сербии
20:42 Спорт
Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост
20:25 В стране и мире
Шкваловый ворот повис в небе над Смоленском
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Путин объяснил, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Видео
«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
Популярный блогер трагически погиб в Петербурге
Видео
«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ
Видео
«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.