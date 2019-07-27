Запах гари и туман: Йошкар-Олу окутал непроглядный смог

На Дальнем Востоке и в Сибири горит больше 2,5 миллиона гектаров леса. Огонь бушует в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Дым от лесных пожаров в Сибири добрался и до Приволжского федерального округа. Так Марий Эл затянуло непонятной дымкой, а жители столицы Республики Йошкар-Олы жалуются на запах гари.

Смог и туман также наблюдают жители Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Челябинской областей, а также Хакасии, Алтайского края и востока Ханты-Мансийского автономного округа.