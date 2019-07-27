СибирьГорит: артисты призвали потушить лесные пожары

В социальных сетях запустили флешмоб под хештегом #СибирьГорит, призывающий потушить пожары. Участие в нем приняли артисты.

© bastaakanoggano, Instagram

«Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит», - высказался рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, в своем Instagram.

© tolkalinaliuba, Instagram

Присоединились к акции и актеры. Любовь Толкалина отметила, что недавно сама видела сгоревший лес вдоль дорог. Она призвала пользователей не оставаться равнодушными к проблеме и предложила озвучить варианты ее решения.

Актер Станислав Бондаренко тоже не остался безучастным.

© st_bond, Instagram

«Речь то не о деньгах, не о политике. А о людях, которые живут там и дышат этим. Животные которые гибнут в огне. Поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям, живущим там», - написал в Instagram Бондаренко.

В Сибири горит больше 2,5 миллиона гектаров леса. Осложняет ситуацию отсутствие дождей и температура воздуха, которая превышает 30 градусов по Цельсию.