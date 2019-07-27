Marvel опубликовала вырезанную сцену из «Мстителей: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала на своем YouTube-канале удаленную сцену из фильма «Мстители: Финал».
© Видео: Marvel Studios Movies, YouTube © Фото: Marvel Studios via, Globallookpress.com
Компания Marvel представила вырезанную сцену из фильма «Мстители: Финал». В ролике все Мстители и другие персонажи после окончания финальной битвы преклоняют колени перед героически погибшим Тони Старком.
По сюжету Железный человек щелкнул пальцами в Перчатке Бесконечности и уничтожил Безумного Титана Таноса и его войско.
Данный эпизод Marvel вырезала, чтобы оставить похороны героя. Создателям фильма такое прощание с Тони Старком показалась более эмоциональным и правильным, а оставлять обе сцены режиссеры посчитали неуместным.