Marvel опубликовала вырезанную сцену из «Мстителей: Финал»

Компания Marvel представила вырезанную сцену из фильма «Мстители: Финал». В ролике все Мстители и другие персонажи после окончания финальной битвы преклоняют колени перед героически погибшим Тони Старком.

По сюжету Железный человек щелкнул пальцами в Перчатке Бесконечности и уничтожил Безумного Титана Таноса и его войско.

Данный эпизод Marvel вырезала, чтобы оставить похороны героя. Создателям фильма такое прощание с Тони Старком показалась более эмоциональным и правильным, а оставлять обе сцены режиссеры посчитали неуместным.