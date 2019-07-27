«Проворный дух»: в Грузии начались учения НАТО

В Грузии стартовали многонациональные учения под названием Agile Spirit 2019 («Проворный дух - 2019»).

В маневрах участвуют более трех тысяч военных из 14 стран-участников и партнеров НАТО, в том числе из США, Черногории, Украины и стран Балтии. Нынешние учения отличаются от прошлых тем, что в этом году вместе с теоретической будет и практическая часть.

Торжественное открытие «Проворного духа» прошло на базе второй пехотной бригады в городе Сенаки на западе страны, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Командующий силами обороны Грузии назвал учения «еще одним шагом на пути к членству в НАТО». Маневры продлятся до 9 августа.