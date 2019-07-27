А вы правильно едите яблоки? Ученые рассказали, какая часть фрукта наиболее полезна
В одном яблоке может содержаться до 100 миллионов полезных бактерий.
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Ученые из Технологического университета Граца в Австрии провели исследование и выяснили, какая часть яблока наиболее полезна для человека.
Эксперты отмечают: фрукт необходимо съедать совместно с сердцевиной и семечками, в противном случае количество получаемых полезных для здоровья человека микроорганизмов-пробиотиков резко снижается.
Кроме того, исследователи отметили, что бактерии и грибки, содержащиеся в пище, влияют на функционирование кишечника. Однако при термической обработке большинство из них погибает, поэтому именно свежие фрукты и овощи оказывают значительное положительное влияние на микрофлору организма. Исследование опубликовано на портале Frontiers in Microbiology.