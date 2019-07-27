В Североморске в канун Дня ВМФ освятили поклонный крест из Сербии

На территории Свято-Андреевского Морского Кафедрального собора в Североморске освятили деревянный поклонный крест, подаренный Сербией.

Чин освящения провел епископ Североморский и Умбский Тарасий. Инициатором установки креста выступило мурманское отделение мотоклуба «Ночные волки».

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В богослужении участвовали командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, глава закрытого административно-территориального образования города Североморск Владимир Евменьков, верующие военнослужащие и простые горожане.

Семиметровый крест был изготовлен в Черногории. Он сделан из балок подворья древнего монастыря Георгиевские Столбы в Беране. Христианский символ был освящен в июле 2017, а затем отправился в путь через Венгрию, Словакию, Польшу, Беларусь.

В прошлого года он был доставлен в Москву и вскоре дошел до Североморска. Крест стал подарком городу от Сербской церкви в знак духовной близости народов России и Сербии.