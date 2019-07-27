Шкваловый ворот повис в небе над Смоленском

Жители Смоленска наблюдали за редким метеоявлением - шкваловым воротом или грозовым валом. Увиденное заставляло горожан останавливаться и начинать вести съемку.

Опустившиеся на город мрачные округлые тучи напоминают смерч и приводят в ужас очевидцев. Внешне закрученные облака похожи на грозовые воронки. От увиденного становилось жутко, у обывателей возникало ощущение, что скоро наступит настоящий апокалипсис.

И только синоптики понимают, что, в отличие смерча, шкваловый ворот не опасен, но очевидцам лучше спрятаться в помещении, потому что может усилиться ветер и начаться ливень.