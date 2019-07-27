Геленджик затопило после сильного ливня: видео

Мощный ливень обрушился на Геленджик, залив улицы города. Местные жители выкладывают в социальных сетях кадры разгула стихии.

Ливневки не справились с непогодой, Геленджик на время превратился в Венецию. Улицы напоминают бурлящие реки, на записях видно, как бурные потоки смывают все на своем пути.

Автомобили не могут ехать по дорогам, но на тротуарах ситуация не лучше. Люди передвигаются по колено в воду, а кто-то и вплавь, некоторые в качестве плавательного средства используют надувные матрасы.

Затоплены первые этажи подъездов многоквартирных домов, дороги, детские площадки, также от ливневых потоков пострадали частные домовладения.