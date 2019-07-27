Инна Чурикова раскрыла причину падения со сцены

Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены во время спектакля, который проходил 18 июля в московском театре «Русская песня».

Актриса отметила, что инцидент спровоцировало ухудшившееся зрение.

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах», - цитирует Инну Чурикову сайт «Комсомольской правды».

Кроме того, Чурикова отметила, что переломов во время падения удалось избежать, однако артистка получила ушибы.

На данный момент она находится в НИИ имени Склифосовского, за состоянием народной артистки наблюдают врачи.