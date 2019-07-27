Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Владимир Путин встретился в Петербурге с родными моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море.

Некоторые из семей погибших офицеров приехали на встречу с российским президентом с детьми. Глава государства выразил им слова соболезнования.

«Я хотел бы поговорить вот о том, чем занималось в последнее время Министерство обороны с целью оказания вам помощи. Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги. Знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось бы услышать от вас самих, чего, вы считаете, не достаточно, по вашему мнению, на что, может, дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего. Давайте вот так спокойно, по-семейному и поговорим», - сказал Путин.

Жертвами пожара на глубоководном аппарате Северного флота стали 14 моряков-подводников, в том числе семь капитанов первого ранга и два героя России.

На момент ЧП моряки занимались научной работой - исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.