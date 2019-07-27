Около 300 тысяч православных прошлись крестным ходом по Киеву

Киев отмечает 1031-ю годовщину Крещения Руси. В связи с этой датой по городу крестным ходом прошли верующие.

Сначала на Владимирской горке состоялся торжественный молебен за мир, его провел предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого тысячи верующих направились к Киево-Печерской Лавре.

Всего в мероприятии приняли участие около 300 тысяч православных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священники несут мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые привезли в украинскую столицу специально к этому дню.

Впервые за много лет никто не помешал верующим со всей Украины прибыть на крестный ход.

Святыни будут выставлены в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре. Все желающие смогут им поклониться в течение всей ночи.

После крестного хода в Киево-Печерской лавре состоится праздничная божественная литургия. На площади возле Успенского собора вечером начнется всенощное бдение.

Православная церковь Украины также проведет свой крестный ход. Ее приверженцы отпразднуют Крещение Руси 28 июля. Возглавит шествие глава ПЦУ митрополит Епифаний.