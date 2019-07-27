Путин объяснил, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Владимир Путин рассказал, что спускается под воду и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

«Я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь», - заявил российский лидер журналистам после того, как погрузился на дно Финского залива в батискафе.

Путин также отметил, что на земле много проблем и, чтобы их было поменьше, приходится подниматься на высоту и опускаться под воду.

Президент России совершил погружение на дно Финского залива в районе острова Гогланд к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга», погибшей в результате взрыва немецкой мины в 1942 году. Погружение осуществлялось на автономном глубоководном аппарате «C-Explorer 3.11».