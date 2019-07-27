Арестован экс-глава правительства Астраханской области

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов арестован. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заключении Султанова под стражу на два месяца, до 25 сентября текущего года.

По данным следствия, бывший глава Астраханской области, а также исполняющий обязанности заместителя председателя кабинета министров региона Виталий Шведов, используя свое служебное положение, привлекали в бюджет средства из банков на сумму примерно в шесть миллиардов рублей по ставке от 7% до 8,5% годовых.

Следователи считают, что на счетах областного бюджета находились значительные средства и банковский заем не требовался. При этом в случае необходимости чиновники могли взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых.

В СКР полагают, что бюджету региона был нанесен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.