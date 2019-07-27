Путин поприветствовал участников фестиваля православного пения «Просветитель»

«Уверен, что и нынешний юбилейный фестиваль пройдёт на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления. Запомнится тёплой, душевной атмосферой, всегда присущей Валаамской обители, 30-летие возрождения которой широко отмечается в этом году», - приводят слова президента России на сайте Кремля.

В этом году мероприятие проводится в пятый раз. Оно проходит на Валааме.

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