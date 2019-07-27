Путин поприветствовал участников фестиваля православного пения «Просветитель»
В этом году мероприятие проводится в пятый раз. Оно проходит на Валааме.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам пятого международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения «Просветитель».
«Уверен, что и нынешний юбилейный фестиваль пройдёт на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления. Запомнится тёплой, душевной атмосферой, всегда присущей Валаамской обители, 30-летие возрождения которой широко отмечается в этом году», - приводят слова президента России на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства отметил, что данный фестиваль часто посещают семьями.
Мероприятие традиционно проводится на Валааме. Участие в нем принимают российские и зарубежные музыкальные, хоровые коллективы.