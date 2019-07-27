Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло до 35

При пожаре на студии по производству аниме Kyoto Animation в Киото погибли 35 человек, десятки людей пострадали. Ранее было известно о 34 погибших, но сегодня, 27 июля, стало известно, что в больнице от ожогов скончался еще один мужчина.

Утром 18 июля 41-летний мужчина ворвался в помещение студии Kyoto Animation и разбрызгал горючую жидкость, а потом поджег. Огонь охватил трехэтажное здание. Перед тем, как устроить поджог, мужчина прокричал: «Чтоб вы сдохли!».

Сам подозреваемый тоже пострадал, его задержали и с ожогами доставили в больницу. Поджигатель признался в совершении преступления и заявил, что пошел на данный шаг из мести: якобы студия украла его произведение, информирует NHK.

Если вину задержанного удастся доказать, то за умышленный поджег, повлекший человеческие жертвы, ему грозит смертная казнь.

Студия Kyoto Animation Co известна анимационными сериалами «Меланхолия Харухи Судзумии», «K-On!», «Lucky Star» и другими.