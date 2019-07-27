Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
ЧП произошло 27 июля в городском округе Серпухов Московской области.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Появилось видео с места падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Инцидент произошел в горокруге Серпухов 27 июля.
На кадрах видны обломки упавшего в Оку самолета.
«Примерно в 12 часов 55 минут легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома Дракино, задев линии электропередач потерпел крушение», - сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее в ГУ МЧС по Московской области подтвердили гибель двоих человек, которые находились на борту. Правоохранителям предстоит выяснить подробности произошедшего.