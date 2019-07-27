В РПЦ надеются на улучшение отношений РФ и Украины

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной улучшатся.

Он заявил, что, по его мнению, теперь у президента Владимира Зеленского имеются все возможности воплотить в жизнь то, что он задумал и пообещал выполнить избирателям.

«Я надеюсь на то, что новый президент Украины при поддержке новой Рады сумеет наладить отношения с Россией», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что предыдущим украинским лидером «было наломано много дров».

«Много камней было разбросано, а теперь надо эти камни собирать, потому что два единоверных народа должны жить в мире и согласии», - приводит слова митрополита Илариона RT.

В апреле митрополит Иларион выразил надежду, что во время правления президента Зеленского в Украине перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта».