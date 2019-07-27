Опубликованы кадры погружения Путина к месту гибели Щ-308 «Семга»

«Звезда» публикует кадры погружения Владимира Путина на спускаемом аппарате «C-Explorer 3.11» к месту гибели субмарины Щ-308 «Семга».

Подлодка погибла в конце октября 1942 года от взрыва немецкой мины. Обнаружить субмарину удалось только в мае 2018 года экспедицией Русского географического общества при сканировании морского дна гидролокатором.

© ТРК Звезда

Глава государства осуществил спуск на батискафе 27 июля в Финском заливе в районе острова Гогланд.

Как сообщает пресс-служба Кремля, перед погружением руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и судьбе Щ-308.

© ТРК Звезда

«Владимир Путин ознакомился также с картой Балтийского моря, где указаны места гибели советских подлодок, и схемой нынешнего состояния Щ-308», - отмечается в сообщении.

© ТРК Звезда

Во время погружения на месте гибели «Семги» была установлена памятная табличка с именами всех 40 членов экипажа подлодки.

© ТРК Звезда

После этого был приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтили память погибших подводников минутой молчания.