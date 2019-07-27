В Дагестане в Каспийском море утонули трое детей

В Бабаюртовском районе Дагестана трое детей утонули в Каспийском море. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

В ведомстве рассказали, что три девочки купались в море на надувном матрасе.

«По информации на 12.10 по московскому времени от работников МВД России, тела погибших детей найдены силами родственников и местного населения», - рассказали в МЧС.

Отмечается, что погибшие дети были 12-, 13- и 14-летнего возраста.