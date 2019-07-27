В МЧС подтвердили гибель людей при крушении самолета в Подмосковье
Инцидент произошел в городском округе Серпухов Московской области.
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В результате падения легкомоторного самолета, которое произошло 27 июля недалеко от деревни Дракино в Подмосковье, погибли два человека. Об этом «Звезде» сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.
«В 13:20 поступило сообщение от очевидца. Произошло падение в реку Ока легкомоторного гидросамолета. По предварительным данным, погибли два человека, находившиеся на борту самолета», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Федор Польшин.
К ликвидации аварии привлечены водолазы.