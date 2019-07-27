Раскрыты подробности гибели главной героини фильма «Брестская крепость»

Звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова утонула в реке Текланика в четверг, 25 июля. Вместе со своим мужем Петром Маркеловым она отправилась на Аляску в свадебное путешествие.

Молодожены добрались до заброшенного автобуса, где жил и умер прототип книги Джона Кракауэра «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. Это место пользуется популярностью у туристов.

На обратном пути пара попыталась перейти реку Текланика, но девушку унесло сильным течением. Поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей, Веронику сорвало, и она погрузилась под воду. Муж пытался вытащить супругу из воды в 20-30 метрах ниже по течению, но было уже поздно, пишет белорусский портал «Tut.by».

Спасательные службы прибыли на место трагедии и вывезли тело. Ведется расследование обстоятельств гибели женщины.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет назад она переехала в США.