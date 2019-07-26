Под Челябинском впервые стартовали соревнования по ракетомодельному спорту

В городе Копейск Челябинской области проходят международные соревнования по ракетомодельному спорту - этап кубка мира по моделям ракет.

В мероприятиях участвуют десятки мальчиков и девочек, обучающиеся в кружках технического моделирования. Они изучают основы аэродинамики, конструирования, приобретают знания, необходимые для создания моделей ракет и космических аппаратов.

Участники интеллектуальных состязаний соревнуются в конструировании, изготовлении, запуске и пилотировании моделей ракет. Мероприятия проходят с 26 по 28 июля. За три дня в небо будет запущены более сотни моделей космических кораблей.

Соревнования проводятся в течение года в разных уголках мира. По итогам всех этапов формируется рейтинг спортсменов и победители получают кубок мира в олимпийском комитете в Швейцарии.