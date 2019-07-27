Аните Цой предстоит трехнедельное восстановление после травмы
Артистка травмировала палец во время музыкального фестиваля «Жара», который проходит в Баку.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Певица Анита Цой будет восстанавливаться после травмы, которую получила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, на протяжении трех недель.
26 июля артистка повредила большой палец на ноге. Это произошло во время концерта, который Цой посетила в качестве зрителя. Анита пришла на мероприятие в открытых босоножках и зацепилась большим пальцем о лестницу, в результате чего ноготь буквально «оторвался». На дежурившей на мероприятии скорой певицу доставили в больницу, где ее обследовали медики.
«Я обработал рану, наложил повязку с мазью», - приводит слова врача скорой помощи сайт «Комсомольской правды».
После травмы Анита Цой прихрамывает. Кроме того, ей придется носить повязку, пока не отрастет новый ноготь.