Аните Цой предстоит трехнедельное восстановление после травмы

Певица Анита Цой будет восстанавливаться после травмы, которую получила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, на протяжении трех недель.

26 июля артистка повредила большой палец на ноге. Это произошло во время концерта, который Цой посетила в качестве зрителя. Анита пришла на мероприятие в открытых босоножках и зацепилась большим пальцем о лестницу, в результате чего ноготь буквально «оторвался». На дежурившей на мероприятии скорой певицу доставили в больницу, где ее обследовали медики.

«Я обработал рану, наложил повязку с мазью», - приводит слова врача скорой помощи сайт «Комсомольской правды».

После травмы Анита Цой прихрамывает. Кроме того, ей придется носить повязку, пока не отрастет новый ноготь.