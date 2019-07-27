СМИ: WhatsApp планирует отказаться от привязки к телефону

Создатели сервиса WhatsApp задумались о модернизации системы его работы. Речь идет о мультиплатформе, которая позволит получить доступ к аккаунту, даже не включая смартфон.

В частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к Интернету. В настоящее время данная функция находится в стадии разработки, а конкретные сроки ее реализации не известны, пишет Wabetainfo.