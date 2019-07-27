Тысячи верующих УПЦ участвуют в крестном ходе в Киеве

В Киеве крестный ход с мощами святых и чудотворными иконами начался по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. После молебна за мир на Владимирской горке, который был проведен предстоятелем канонической Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, тысячи верующих и духовенство со всей страны направились к Киево-Печерской Лавре.

Священники несут мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые были доставлены в украинскую столицу специально к этому дню. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре, им верующие смогут поклоняться всю ночь.

Впервые за много лет никто не препятствовал православным прибыть со всей территории Украины на крестный ход.

В связи с торжественными мероприятиями в столице было ограничено движение. Также были внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. На улицах города несут службу наряды полиции и нацгвардии. Здесь дежурят несколько автомобилей скорой помощи.

По завершении крестного хода в Киево-Печерской лавре пройдет праздничная божественная литургия. На площади возле Успенского собора вечером начнется всенощное бдение. Об этом сообщает «Страна.ua».