Путин погрузился к месту гибели субмарины Щ-308 «Семга»

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в районе острова Гогланд к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Погружение было осуществлено на автономном глубоководном аппарате «C-Explorer 3.11».

Щ-308 «Семга» затонула в Балтике во время боевого похода в октябре 1942 года. Планируется, что глава государства установит на месте трагедии мемориальную табличку с именами всех 40 членов экипажа субмарины.

После установки таблички, согласно протоколу, будет приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

«Семга» была заложена в 1930 году, через три года ее спустили на воду, а в ноябре 1935 года субмарину приняли в состав Балтийского флота. Подлодка погибла в период между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины.

Обнаружить субмарину удалось только в мае 2018 года при сканировании морского дна гидролокатором.