«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео

Невероятный инцидент произошел в заливе Кейп-Код на побережье штата Массачусетс, куда маленький мальчик отравился на рыбалку со своей семьей.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как семья непринужденно ловит рыбу. Когда женщина доставала улов, прямо у борта в прыжке добычу перехватила акула. Все это произошло в считанных сантиметрах от маленького мальчика.

На видео можно услышать крик семьи, когда хищник впервые появляется из воды. К счастью, все отделались легким испугом.

Совершив прыжок, акула задела лодку хвостом и скрылась под водой.