«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
На кадрах запечатлен момент, когда большая акула выпрыгивает из воды и хватает рыбу в нескольких сантиметрах от маленького мальчика.
© Видео: Doug Nelson, columbiasportfishing, Instagram © Фото: Doug Nelson, columbiasportfishing, Instagram
Невероятный инцидент произошел в заливе Кейп-Код на побережье штата Массачусетс, куда маленький мальчик отравился на рыбалку со своей семьей.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как семья непринужденно ловит рыбу. Когда женщина доставала улов, прямо у борта в прыжке добычу перехватила акула. Все это произошло в считанных сантиметрах от маленького мальчика.
На видео можно услышать крик семьи, когда хищник впервые появляется из воды. К счастью, все отделались легким испугом.
Совершив прыжок, акула задела лодку хвостом и скрылась под водой.
«Как в фильме "Челюсти"», - пишут в комментариях под видео.