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В честь ветерана ВОВ переименована железнодорожная станция в Дмитрове

Александра Арсентьева
14:16 27.07.2019
С инициативой переименования выступили волонтеры спортивного движения «Живу спортом».
В честь ветерана ВОВ переименована железнодорожная станция в Дмитрове
© Фото: Портал Правительства Московской области

В Дмитровском городском округе Подмосковья переименовали железнодорожную станцию в честь работницы железной дороги, ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Железнодорожная станция находится на 75-м километре Савеловского направления. Изменения о переименовании вступили в силу с 27 июля.

«В торжественной церемонии открытия обновленной платформы принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе отметили, что с инициативой переименования выступили волонтеры спортивного движения «Живу спортом».

Мария Барсученко во время Великой Отечественной войны в Дмитрове была стрелочницей. За отвагу ее наградили Орденом Красной Звезды.

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