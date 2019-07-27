В честь ветерана ВОВ переименована железнодорожная станция в Дмитрове
В Дмитровском городском округе Подмосковья переименовали железнодорожную станцию в честь работницы железной дороги, ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Железнодорожная станция находится на 75-м километре Савеловского направления. Изменения о переименовании вступили в силу с 27 июля.
«В торжественной церемонии открытия обновленной платформы принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В пресс-службе отметили, что с инициативой переименования выступили волонтеры спортивного движения «Живу спортом».
Мария Барсученко во время Великой Отечественной войны в Дмитрове была стрелочницей. За отвагу ее наградили Орденом Красной Звезды.