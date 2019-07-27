В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет
Инцидент произошел сегодня, 27 июля. Сообщение о крушении поступило в 13.20.
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Легкомоторный самолет потерпел крушение рядом с подмосковным городом Серпухов, упав в водный карьер в деревне Дракино.
Инцидент произошел сегодня, 27 июля. Сообщение о крушении поступило в 13.20, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
По данным ведомства, есть пострадавшие. К ликвидации аварии привлечены три единицы техники и 11 человек.