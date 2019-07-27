В Шереметьево объяснили очереди на входе в аэропорт

Очередь на вход в терминал F международного аэропорта Шереметьево образовалась из-за большого количества одновременно пришедших ко времени вылета людей. Об этом заявила директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Ранее очевидцы в Сети опубликовали видео, на которых видно, что люди стоят на улице в очереди перед входом в здание аэропорта.