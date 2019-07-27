На Аляске погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

Скончалась главная героиня фильма «Брестская крепость» 24-летняя Вероника Никонова. Об этом рассказала помощник режиссера фильма Тамара Борбот на своей странице в Facebook.

«Погибла главная героиня фильма “Брестская крепость” Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика», - написала в социальной сети Борбот.

Девушке было всего 24 года. В 13-летнем возрасте она снялась в «Брестской крепости» режиссера Александра Котта.

Никонова родилась в декабре 1994 года в Минске. Закончила театральную школу, но выбрала для себя карьеру режиссера. Она снимала докфильмы о Белоруссии, занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад Никонова уехала в США, чтобы пройти обучение в Нью-Йорке.