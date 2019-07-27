Крупнейший в истории Андреевский флаг развернули в Кронштадте: кадры с коптера
Площадь полотна составила практически 3000 квадратных метров, а его вес – 300 килограмм. Его изготовили из 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая.
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В Кронштадте в преддверии дня ВМФ развернули самый большой в истории Андреевский флаг.
Акция прошла на Якорной площади перед Главным Морским Собором.
Размер полотна составляет 65 на 43 метра, а вес 300 килограммов. На изготовление огромного флага ушло 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая.
Для его демонстрации были задействованы более тысячи военнослужащих и волонтеров.
Достижение зафиксировано в Книге рекордов России.