В Амурской области наводнение затопило 103 линии электропередачи

В Амурской области крупный паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи. Такие данные были озвучены пресс-службой «Амурских электрических сетей».

По состоянию на 14.00 по местному времени в воде находятся свыше 3 тысяч опор и одна подстанция.

Чтобы обезопасить население, подтопленные села отключили от электроснабжения, сообщает ТАСС.

Ранее, 27 июля, администрация Благовещенска сообщила о сборе гумпомощи для пострадавших от паводков в Селемджинском и Мазановском районах.

Напомним, на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Около тысячи человек эвакуировали из разных районов Приамурья. С последствиями стихии борются свыше 700 человек.