Покорительница гор: 89-летняя пенсионерка поднялась на Килиманджаро

Пожилая американка Энн Лоримор установила мировой рекорд и покорила вершину Килиманджаро в 89 лет.

Женщина рассказала, что вся поездка, начиная от перелета в Африку и заканчивая возвращением домой, у нее заняла девять дней. При этом в путешествии Лоримор столкнулась со сложностями.

Оказалось, что американка упала еще до начала восхождения. Она чувствовала сильную боль в боку и не могла глубоко дышать, что могло помешать установлению рекорда, но все закончилось хорошо.

Это покорение Килиманджаро - не первое в жизни Лоримор. Несколько лет назад она уже поднималась на вершину и стала самой пожилой дамой, которой покорилась гора. Но рекорд довольно быстро побили другие пенсионеры. Узнав об этом, Лоримор решила подтвердить свое лидерство и повторить восхождение, пишет ABC 15.