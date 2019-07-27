Популярный блогер трагически погиб в Петербурге

В Санкт-Петербурге трагически погиб популярный блогер Павел Ш. – автор канала Road to film.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля на набережной Карповки. Для очередного выпуска блогеру потребовалось спуститься в канализационный коллектор на глубину около пяти метров. Более Павел не выходил на связь.

На место прибыли спасатели. Тело мужчины обнаружили на дне канала водосточной сети, сообщает канал Mash на Мойке.

Свой канал Павел вел с 2016 года. За это время он набрал более полумиллиона подписчиков.