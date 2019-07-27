Власти выделят несколько миллиардов на доплаты к пенсиям

Правительство России приняло проект распоряжения, в соответствии с ним регионам дополнительно будет выделено свыше 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Таким образом, всего в 2019 году на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450,5 тысячи рублей.

В декабре 2019 года правительством было одобрено выделение на социальные доплаты в 13 регионах свыше семи миллиардов. Дополнительные средства понадобились в связи с тем, что с апреля изменился порядок подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров.

Пересчитать надбавки к пенсиям было решено после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда президент поручил «немедленно устранить» несправедливость, которая возникла при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Путин добавил, что сначала власти должны довести пенсию до прожиточного минимума, а уже потом проводить индексацию.