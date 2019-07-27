ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-африканская республика заявила, что стала 14-й страной, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.

«Оповещаю общественность, что ЦАР стала 14 государством, которое уточнило свою позицию о том, что не признает Косово, так как находится в списке стран, который ведет Приштина, где указано, что она признала независимость», - пояснил Дачич в эфире сербского телеканала PTC.

Ранее в МИД Сербии говорили о том, что признание провозглашенной в одностороннем порядке автономности Косово отозвали Мадагаскар, Соломоновы острова, Палау и ряд других стран. Задачей Белграда является снижение числа признающих независимость Косово государств до 96, что является половиной стран-членов ООН. Это будет означать невозможность для Приштины войти ни в одну международную организацию.

Дачич добавил, что новое голосование о вступлении Косово в Интерпол пройдет в Чили в октябре. Он рассказал, что еще одна страна отозвала свое признание независимости республики, но сообщит об этом через некоторое время, «чтобы не раздражать международную общественность».