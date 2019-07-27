Российские военные врачи прибыли в Узбекистан для участия в «АрМИ-2019»

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» завершила подготовку к соревнованиям, и прибыла в Узбекистан для участия в международном этапе армейских игр.

В Военно-медицинской эстафете, которая впервые пройдет за рубежом, примут участие военные врачи и средний медицинский персонал из 10 стран. Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на учебной базе Фориш. Об этом сообщили «Звезде» в Минобороны РФ.

Российская команда заранее прибыла в учебный центр в Джизакский район Узбекистана, чтобы успеть адаптироваться к местным условиям, где преобладают аномально высокие температуры.

Участники команды получили экипировку из нескольких комплектов одежды, в которую вошли спортивная форма и облегченная полевая форма для выступления на этапах, а также полевая форма для стран с жарким климатом. Форму дополняет специальная обувь облегченного типа для соревнований в условиях высокогорья при температуре +40.

Российские военные врачи прошли подготовку к соревнованиям на учебной базе Военно-медицинской академии в Ленинградской области, где регулярно проходили медицинское и психологическое обследование, по результатам которых проводилась индивидуальная корректировка графика тренировок.

С собой в Узбекистан участники сборной привезли российскую символику и памятные сувениры Военно-медицинской академии.