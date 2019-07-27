В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни

Три самых опасных инфекционных заболевания для взрослого человека – гепатит, корь и ВИЧ. Об этом заявили в Минздраве РФ.

На первое место специалист по инфекционным болезням Елена Малинникова поставила гепатит, отметив, что, несмотря на всю опасность, лекарство разрабатываться, а борьба против недуга «идет полным ходом».

Корь является вакциноуправляемой, что означает, что болезнь можно избежать, напоминает специалист.