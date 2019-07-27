Правительство увеличило выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

Правительство Российской Федерации приняло проект о выделении регионам еще более 3 миллиардов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а детей-инвалидов специальным питанием и медицинскими изделиями. Об сообщается на сайте кабинета министров.

«Проектом распоряжения предлагается увеличить объем субвенций на 3 097 226,9 тысячи (до 34 464 097,1 тысячи рублей) рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», - сказано в сообщении.

Решение приняли 25 июля на заседании правительства.

В этом году на данные цели правительством было одобрено выделение регионам свыше 31,3 миллиарда рублей, исходя из численности граждан, которые с 1 января имеют право получать соцпомощь.