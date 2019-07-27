«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ

Штаб так называемой «ООС» принял решение о выводе подразделений нацистского полка «Азов»* со своих позиций. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.

«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», - отметил Басурин.

По итогам совещания было принято решение о выводе подразделения с переднего края обороны и возвращении их в Мариуполь.

«Без разрешения министра МВД Украины Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией Николая Балана командование оккупационных войск не может выполнить этот приказ», - добавил Басурин.

Сейчас эти предложения направлены Авакову и Балану. Однако в штабе «ООС» сомневаются в положительном решении данного вопроса, потому что незаконная деятельность «Азова», по данным Басурина, приносит существенный доход главам ведомств.

«Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады, а также проведения местным населением сельхоз работ. На одной из таких закладок подорвались три боевика из 30-й бригады, получившие тяжелые ранения», - пояснил Басурин.

Он подчеркнул, что инцидент был скрыт от командования оккупационных сил.

«Азов»* - запрещенная на территории Российской Федерации организация.