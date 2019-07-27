Родители бросили годовалую дочь на проезжей части в Казани

Годовалую девочку, сидящую на корточках в одиночестве на обочине дороги, случайно обнаружил водитель такси в Казани. Мужчина высветил фарами ребенка, когда ехал по очередному вызову с клиенткой. Водитель сразу же остановился, а его пассажирка вызвала скорую и полицию.

«25 июля поступило сообщение от жительницы Казани, по словам которой на улице Назипа Жиганова возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребенок, родителей нет», - цитирует РИА Новости УМВД по Казани.

Чуть позже мимо того же места проезжал местный житель, Рустем Гарифов, сделавший единственную фотографию девочки и опубликовавший взволнованный пост в Instagram.

© rustem_garifov, Instagram

«Сегодня мне больно, господа. Мужчины тоже плачут, если кто не знал. В темноте, на обочине дороги, там, где мало кто ездит, кто-то выбросил годовалого ребенка. И уехал. Как я там оказался, не знаю, это вообще не мой маршрут с работы домой. Руки сами поворачивали руль в нужные моменты. С девочкой все хорошо, здорова. Но нелюди среди нас», - написал Гарифов в соцсети.

Полицейским удалось отыскать родителей девочки. По словам 28-летнего главы семьи, он поссорился с женой и посадил дочку на обочину дороги. Мужчина подумал, что супруга заберет девочку и вернется домой. Однако женщина оставила дочь и ушла.

По факту инцидента составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».